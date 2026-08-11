Los médicos gallegos reclaman a Sanidad medidas urgentes ante la extrema presión asistencial en Ceuta

Un grupo de menores espera para ser filiado en una comisaría de la Policía Nacional, a 10 de agosto de 2026

El Consello de Colexios Médicos de Galicia ha trasladado su apoyo al Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE) y a los profesionales sanitarios de la ciudad autónoma ante la "extraordinaria presión asistencial" que afrontan tras lo ocurrido la pasada semana, reclamando al Ministerio de Sanidad "una respuesta inmediata y acorde con la dimensión de la situación".

En una nota de prensa, el organismo gallego ha respaldado la petición del COMCE para que el departamento estatal refuerce de forma urgente los recursos humanos y materiales y active los dispositivos sanitarios extraordinarios necesarios. El objetivo, afirman, es garantizar la atención a todas las personas que la precisen sin comprometer la asistencia ordinaria de la población ceutí.

Tal y como han destacado los médicos gallegos, los profesionales sanitarios de Ceuta han respondido "con profesionalidad, humanidad y compromiso ético", atendiendo a quienes han requerido asistencia "con independencia de su procedencia o situación administrativa".

"Pero su compromiso tiene un límite", han subrayado, advirtiendo de que ningún sistema sanitario puede sostener en el tiempo una presión extraordinaria apoyándose únicamente en sus recursos habituales y en el sobreesfuerzo de sus profesionales.

Además, el Consello ha compartido la preocupación expresada por el COMCE sobre la urgencia de reforzar la prevención y la vigilancia epidemiológica para anticiparse a posibles riesgos para la salud pública.

Por último, la entidad que agrupa a los colegios gallegos ha reiterado su solidaridad con el colectivo médico de Ceuta, recordando que "la vocación no puede sustituir a los recursos ni el compromiso profesional a la planificación".