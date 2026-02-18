Convocan este mes a 1.700 aspirantes a bombero forestal para las pruebas físicas

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la resolución de la Consellería do Medio Rural por la que se convoca a más de 1.700 aspirantes que deberán realizar las pruebas físicas de determinadas categorías del Servicio de prevención y defensa contra incendios forestales (SPIF), que tendrán lugar en el Estadio Municipal Vero Boquete de Santiago de Compostela los próximos días 24, 25, 26 y 27 de febrero.

El día 24 están convocadas las personas cuyo primer apellido va desde Abad Santomé hasta Dueñas Ramallo; el 25, desde Duo Suárez hasta Lojo Caamaño; el 26, de Lolo Bardasco hasta Quintas González; y el 27, de Quintas Martínez hasta Zarra Corral.

La prueba física, conocida cómo Field Test, consiste en caminar 3.200 metros sobre terreno plano con un peso de 11 kg a espaldas en un tiempo máximo de 30 minutos. Esta prueba deberá ser realizada por los integrantes de las listas de las siguientes categorías profesionales: técnico superior de defensa contra incendios forestales; técnico forestal de defensa contra incendios forestales; bombero forestal jefe de brigada; bombero forestal conductor de motobomba; bombero forestal conductor y bombero forestal.

A mayores, también se tendrá en cuenta la escala técnica del SPIF en la especialidad de bombero forestal jefe de brigada, así como la escala auxiliar en las especialidades de bombero forestal-conductor de motobomba y en la de bombero forestal.

Los pasados 9, 10 y 11 de febrero se realizaron en la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) las pruebas visuales de los integrantes de las listas de determinadas categorías del SPIF, que consistieron en la evaluación de la agudeza visual alejada en ambos ojos y de la visión cromática, mediante dispositivo tipo Visiotest o equivalente.