Incendios, lluvias y arrastres enturbian las traídas de agua en Valdeorras

El abastecimiento de agua potable a la población se convirtió en un serio problema, para algunos el más grave, en varios concellos de Valdeorras. “Los incendios son los culpables. Lo de este año es tremendo. No recuerdo un temporal como este. Es un desastre”, comenta José María Rodríguez. Alude a los estragos causados en los montes por los fuegos que arrasaron más de 30.000 hectáreas de los montes valdeorreses en agosto de 2025.

José María Rodríguez es uno de los dos vecinos que se encargan del abastecimiento del núcleo barquense de Veigamuiños. “Ayer venía bastante turbia, hoy viene más clara. Pusieron una fuente donde el Lidl y yo la cojo allí para beber”, dijo aludiendo a una de las tres fuentes portátiles de agua potable solicitadas por el Concello de O Barco, que la Diputación Provincial y Aquaourense instalaron el pasado mes de octubre a la entrada de Veigamuiños, en Viloira y A Raña, para afrontar la turbidez de las traídas que siguió a los incendios.

Basta echar un vistazo al arroyo Mariñán, que cruza Veigamuiños, para entender los problemas que acusan frecuentemente los vecinos de este pueblo barquense desde el inicio de las lluvias. “Nos da mucho trabajo. Vamos de noche para dar servicio a la gente. Lo haces más por labor social. Hay gente encamada”, explica. Añade que los incendios arrasaron los montes provocando que “la tierra ya no absorva agua y no hay vegetación en el monte”, dos factores que aumentan los arrastres, así como los caudales actuales de los cauces fluviales.

La situación no es muy diferente en el municipio de Petín. “Sae sucia. Non vale nin para ducharse, pois estropea os termos”, comenta un vecino. Se refería a una situación que vienen arrastrando desde hace varios días y que impide destinar el agua de la traída a la cocina, pues “sairía a pota negra”, añade.

En Vilamartín de Valdeorras es el alcalde, Enrique Álvarez Barreiro, quien explica que los problemas empezaron desde que el tren de borrascas llegó a la comarca, hace semanas. “Estamos así desde que empezou a chover”, explica. El objetivo con el que todos los días se encamina hacia el Concello prácticamente non varía: “Conseguir que a xente, al menos poida ir ao baño”.

Vilamartín

También en tierras vilamartinesas se desaconseja utilizar el agua de la traída para cocinar. “Nalgún caso podería valer, pero sería necesario facer analíticas cada pouco tempo”, explica el regidor. Inmediatamente, a modo de ejemplo, comenta que a media mañana de ayer había “auga en tódolos sitios”, aunque sin saber qué iba a suceder unos minutos después. “A situación é moi complicada”, zanja.

Los problemas de A Rúa se agravaron hace aproximadamente un par de semanas, según el Concello. Hasta entonces, los esfuerzos del personal municipal, y en particular los del fontanero, consiguieron sobrellevar la situación. El operario acudía todas las noches hasta el depósito para cerrar la entrada de agua y aminorar los problemas.

La situación dio un giro en los últimos días. “Ata fai dúas semanas non tivemos problemas. A auga sae turbia”, comenta la alcaldesa, María del Carmen González Albert. Explica que la turbidez afecta principalmente a las zonas altas del concello, como Fontei, el entorno del Pablo VI o Somoza.

También en A Rúa se culpa a los incendios que arrasaron la vegetación de la turbidez de las traídas. Los arrastres de ceniza y tierra estarían detrás de los problemas de los abastecimientos de agua, aunque aquí añaden otro factor que no hace más que agravar la situación: la corta de los árboles que ardieron el verano pasado está llevando a los montes una maquinaria que está removiendo la tierra.