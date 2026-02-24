La UVigo recauda fondos para reforestar Carballeda de Avia

UN PRECISO RETRATO
La Universidad de Vigo lanza esta semana su propia plataforma de micromecenazgo. La primera experiencia piloto consistirá en recaudar fondos para llevar a cabo una acción de voluntariado dirigida a la reforestación y recuperación de los montes quemados en Carballeda de Avia, una de las zonas más afectadas por los incendios del pasado verano.
El objetivo marcado es recaudar entre 10.000 y 20.000 euros, cantidad que se destinará de manera íntegra a financiar la campaña de reforestación. Con todo, tal y como recalcó el vicerrector de Planificación y Sostenibilidad, Félix Quintero, “lo más importante no será la cantidad recaudada, sino el impulso a esta plataforma de micromecenazgo para que pueda seguir empleándose en el futuro”.
Si bien la UVigo contaba ya con experiencias de voluntariado previas similares enmarcadas en eventos concretos, como actividad dentro de un congreso o curso de extensión, “esta es la primera campaña de micromecenazgo impulsada desde la UVigo y pretende ser una experiencia piloto de cara a articular un protocolo de actuación para futuras campañas”, recalcó el vicerrector.
Este lunes se activó la web de la plataforma de micromecenazgo para que las personas interesadas en aportar su granito de arena puedan realizar sus donaciones y desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria lanzaron también la convocatoria para que todas aquellas personas que quieran participar como voluntarias puedan inscribirse.
