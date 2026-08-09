Dos menores rescatados tras ser arrastrados por la corriente en la playa de A Besteira
BALSA HINCHABLE
Los dos menores fueron trasladado a salvo al puerto de Cariño por parte de Salvamento Marítimo con la embarcación Salvamar Shaula
Una embarcación de Salvamento Marítimo ha rescatado en la tarde de este domingo a dos menores a los que había arrastrado la corriente marítima cuando se encontraban en una balsa hinchable en la playa de A Basteira, en Cariño (A Coruña).
Pasadas las 15.00 horas, el 112 Galicia recibió la llamada de un particular que informó de la situación de los menores, que no podían regresar a la orilla. Entonces, la central de emergencias movilizó a este organismo estatal, al Servizo de Gardacostas de Galicia y a la Guardia Civil.
Fue Salvamento Marítimo quien se encargó del rescate, para el que movilizó a la embarcación Salvamar Shaula, con base en Cariño, y en la que llevó a los menores al puerto del municipio. A las 15.25 horas, comunicó que ya había finalizado el traslado.
Además, antes de su llegada, una persona intentó rescatar a los menores utilizando una tabla de `paddle surf` y que finalmente regresó por sus propios medios, según las fuentes de emergencias consultadas.
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