Rescatada un persona que quedó atrapada en los acantilados de Cariño en Ferrol
DE PESCA
A primera hora de esta madrugada el 112 recibió una llamada de un particular solicitando ayuda tras quedar atrapados en la parte izquierda del puerto exterior mientras pescaban
Los bomberos de Ferrol rescataron en la madrugada de este domingo a una persona que se quedó atrapada en los acantilados de Cariño, en Ferrol.
Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, recibieron un aviso a la 1.20 horas de un particular que explicaba que había ido a pescar con otra persona y, tras subir la marea, se habían quedado atrapados. Concretamente, se hallaban en la parte izquierda del puerto exterior de la localidad.
A continuación, el 112 avisó a Salvamento Marítimo, a Gardacostas de Galicia, a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, a la Policía local y a los bomberos.
Pese a que el alertante consiguió salir por sus propios medios, la otra persona tuvo que ser evacuada por los bomberos, que le colocaron un arnés para sacarla del punto. Ambos se encontraban en buen estado.
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