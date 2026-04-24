Miles de personas protestan en Lugo contra el “transfuguismo” por la moción de censura

Dos mujeres de entre las más de mil personas que acudieron a la concentración.

Miles de personas se han concentrado este viernes ante la casa consistorial de Lugo para mostrar su rechazo al “transfuguismo” y denunciar lo que califican como un “atropello democrático” ante el inminente cambio de gobierno municipal.

La movilización, de carácter masivo, ha estado marcada por críticas a la “traición” a la voluntad popular y ha contado con la presencia de numerosos cargos institucionales y representantes políticos de la izquierda gallega.

Entre los asistentes han destacado el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López; el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, así como alcaldes socialistas de varios municipios de la provincia. También han acudido la subdelegada del Gobierno en Lugo, la alcaldesa de Santiago de Compostela, la regidora de A Coruña y otros cargos institucionales.

Asistentes a la concentración | Xabier R. Blanco

La protesta se enmarca en el malestar por la moción de censura impulsada por el PP con el apoyo de una concejala no adscrita, lo que los convocantes consideran un caso de transfuguismo que “desvirtúa” el resultado electoral.

Críticas a los protagonistas del cambio político

Durante el acto, convocado por la plataforma “Transfuguismo non, democracia si”, su portavoz, el escritor Lois Pérez, defendió la “limpieza democrática” frente a lo que calificó de “prácticas corruptas”.

Las críticas se centraron especialmente en la edil no adscrita María Reigosa, a quien reprocharon su papel en el cambio de mayorías, y en los responsables del acuerdo político que permite el relevo en el gobierno local.

En el transcurso de la concentración, una persona tuvo que ser atendida tras sufrir un desmayo en medio de la multitud.

El acto concluyó con la lectura de un manifiesto en defensa de valores como el civismo, la pluralidad y la tolerancia, tras lo cual los asistentes aplaudieron y algunos se acercaron a saludar al actual alcalde de Lugo, Miguel Fernández, y al teniente de alcalde, Rubén Arroxo.