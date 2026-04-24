Para moción, Lugo

En un año las urnas aclararán si Elena Candia ha jugado bien la baza de la moción de censura para llegar a la Alcaldía de Lugo. En las últimas municipales se quedó a unos 150 votos de la mayoría absoluta, la alcaldesa socialista Lara Méndez dimitió a los siete meses para ir en las listas de las elecciones gallegas y se trata de un mecanismo legal, defendió Alfonso Rueda desde Pekín en un viaje para ofrecer parcelas a la industria del coche eléctrico y a la eólica, además de abrir Camiño turístico.

Un fino marmitero asegura que no ve la mano del presidente de la Xunta detrás de la “moción del impulso”, como se refirió la secretaria general del PPdeG, Paula Prado. Pero al no desautorizarla le toca justificar una operación sin homologación ética respecto a otras censuras por concurrir agravantes como transfuguismo y el fallecimiento de tres ediles socialistas.

Todavía con el bastón de mando Miguel Fernández se ha enfundado el mono de campaña y el PSOE lo respalda como candidato a las municipales. La plataforma ciudadana Transfuguismo NON, Democracia SI convocó una protesta contra la moción a la que la regidora de A Coruña, la socialista Inés Rey, animó a asistir. “La única alcaldesa condenada en Galicia por transfuguismo ofrece autobuses con militantes de toda la comunidad”, reprochó Paula Prado, comparando variables distintas. También participará el BNG, la otra parte del bipartito. La convocatoria medirá la temperatura en la calle. Para contrarrestar se anunció la plataforma Salvemos Lugo a favor de la moción.

Elena Candia dispondrá de la maquinaria de la Xunta en el año que le quedará de mandato, pero la municipal lleva 27 acostumbrada a no contar demasiado con San Caetano.