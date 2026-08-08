Millán Mon pide más medios europeos para plantar cara a los incendios: “No todo es extinguir”

Millán Mon reclama más ayudas europeas para la prevención, vigilancia y recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales.

El eurodiputado popular Francisco Millán Mon reivindica “más Europa” para hacer frente a los incendios forestales, ante unos fuegos que, a su juicio, “han llegado para quedarse”. En una entrevista concedida a Europa Press, ha defendido que la Unión Europea debe reforzar no solo los mecanismos de extinción, sino también las políticas de prevención, monitorización y vigilancia.

Millán Mon ha destacado que la UE ya ha reforzado el Mecanismo de Protección Civil, aunque considera que todavía hay margen para avanzar. “No se trata solo de extinguir, sino también de prevenir, monitorear y vigilar”, ha señalado, al tiempo que ha reivindicado más ayudas comunitarias destinadas a la prevención y a la recuperación de las zonas afectadas.

El eurodiputado popular ha contrapuesto esta actuación europea con lo que considera “inacción” del Gobierno de Pedro Sánchez y ha puesto en valor la gestión de la Xunta. En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo gallego, presidido por Alfonso Rueda, ha incrementado un 18% su presupuesto para prevención, vigilancia y lucha contra incendios.

Más competitividad y autonomía estratégica

En su análisis de la situación europea, Millán Mon ha señalado que la UE atraviesa un contexto internacional “muy complejo”, marcado por la guerra de Ucrania, la situación de Estados Unidos y los conflictos en Oriente Medio.

Ante este escenario, ha defendido que Europa necesita avanzar en “autonomía estratégica, seguridad económica, competitividad y soberanía digital”, al considerar que las economías europeas están creciendo por debajo de otros grandes actores como China o Estados Unidos.

También ha destacado la importancia de reducir la burocracia para las empresas mediante los llamados paquetes ómnibus y de avanzar en sectores estratégicos para Galicia.

El eurodiputado popular Francisco Millán Mon en Bruselas. | Europa Press

Preocupación por el futuro de la pesca

Uno de los principales asuntos que preocupan al eurodiputado popular es la propuesta para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034, especialmente por su impacto sobre el sector pesquero.

Millán Mon ha calificado de “bestial” el recorte planteado para la pesca, que pasaría, según ha explicado, de más de 6.000 millones a unos 2.000 millones de euros. Frente a esta propuesta, ha destacado que el Parlamento Europeo ha defendido una dotación superior a los 7.000 millones, mientras que el Consejo se sitúa actualmente en torno a los 4.000 millones.

El eurodiputado ha reclamado además una reforma ambiciosa de la Política Pesquera Común, con mayor flexibilidad en la obligación de desembarque y en la regulación de la capacidad pesquera. También ha citado como retos la descarbonización, la renovación de la flota y el relevo generacional.

En este punto, ha defendido una normativa basada en la “gradualidad y el equilibrio” y ha advertido de que no debe imponerse únicamente una “visión medioambientalista”.

Millán Mon critica el “secretismo” sobre la AP-9

Sobre el expediente de infracción abierto por la Comisión Europea en relación con la prórroga de la concesión de la AP-9, Millán Mon ha criticado el “gran secretismo” del Gobierno central y ha reclamado que se facilite información a la Xunta.

También ha respaldado la posición del Ejecutivo gallego sobre el traspaso de la autopista, al considerar que la ley aprobada con el acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar no garantiza una financiación adecuada para Galicia.

Sin una solución a corto plazo para el gallego en la UE

Preguntado por la oficialidad del gallego, catalán y euskera en las instituciones europeas, Millán Mon ha distinguido entre el Comité de las Regiones, donde asegura que el gallego se utiliza sin problemas, y el Consejo y el Parlamento Europeo.

Ha explicado que modificar el régimen lingüístico de estas instituciones requiere unanimidad de los 27 Estados miembros, por lo que no ve una solución a corto plazo. Además, ha señalado el coste que supondría incorporar nuevas lenguas al sistema de traducciones y ha advertido de que “muchos países” son reacios a abrir esa posibilidad.