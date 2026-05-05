La moción en Lugo provoca un rifirrafe en el Parlamento de Galicia

El jueves a las doce de la mañana se debatirá en el pleno del Concello de Lugo la moción de censura que situará, previsiblemente, a la popular Elena Candia –cuarto regidor al frente del Concello de Lugo en tres años–, al frente de la Alcaldía. Este martes, la bronca política tuvo como escenario el Parlamento de Galicia. Allí, Ana Pontón le espetó al presidente de la Xunta: “Vostede non está para traballar pola sanidade pública. A vostede o único que lle preocupa son as eleccións, neste caso, as municipais. E como non lle dan as contas, o que está é promovendo mocións de censura indecentes como as de Lugo”.

Antes, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, había abierto las hostilidades. Acusó al PP de incumplir sus propios estatutos y preguntó a Alfonso Rueda si ha abierto o va a abrir expedientes por la “grave infracción” de hacerse con la Alcaldía de Lugo con el apoyo de una edila tránsfuga, María Reigosa, antes de incidir en que, si la respuesta “es no”, estos estatutos y sus principios “van directamente a la basura”. Elena Candia asistió en primera línea al debate desde su puesto como vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento.

Rueda no entró en el debate de cumplir o no la normativa interna popular y se limitó a proclamar que “prefiere” los estatutos del PP que los “de un partido como el PSOE, que tuvo a dos secretarios generales en la cárcel”, que “robaban mientras presumían de estatutos”. Es más, ironizó con su “doble moral progresista de izquierdas” y la ejemplificó con la moción de censura que los socialistas promovieron en Noia (A Coruña).

Y tras apuntar a la Diputación de Lugo, que dirigen los socialistas, como contraataque a las acusaciones de priorizar municipios según color político, el presidente indicó que Lugo ha servido para “activar” al líder de los socialistas, algo que ha celebrado. “Creo que estuvo más activado estas dos semanas que en dos años de legislatura”, dijo. Además, proclamó que, en términos de garantizar que los recursos públicos sirvan para “el interés general”, él actúa con dos metas: “intentar que el Gobierno de Sánchez acabe cuanto antes” y trabajar para que los socialistas no entren en la Xunta para hacer en Galicia “lo mismo” que su jefe de filas hace en España.

Mientras, la plataforma Transfuguismo Non, Democracia Si anunció la convocatoria de una tercera concentración para protestar contra la moción de censura. La protesta está convocada a las 11:00 horas, una hora antes del inicio de la sesión. La primera tuvo lugar la misma semana en la que se conoció la presentación de la moción y la segunda comenzó media hora antes del último pleno ordinario, el pasado jueves.