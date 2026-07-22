Mónica Sada, de UNICSKIN, gana el Premio Empresaria de CaixaBank en la Comunidad de Madrid

Mónica Sada, fundadora y responsable de UNICSKIN, ha sido distinguida con el Premio Empresaria de CaixaBank en la Comunidad de Madrid, un galardón que reconoce la trayectoria, el liderazgo y la capacidad de transformación de las directivas más destacadas del panorama nacional. La empresaria madrileña ha sido seleccionada por el jurado gracias al éxito de su compañía, especializada en dermocosmética biotecnológica y tecnología aplicada al cuidado de la piel en el hogar (beauty tech).

El jurado, compuesto por directivos de CaixaBank, valoró el notable desarrollo de la firma con sede en Madrid, que ha multiplicado por 40 su facturación en los últimos cinco años, exporta sus productos a más de 100 países y suma más de un centenar de premios internacionales por acercar los tratamientos de clínica al entorno doméstico.

Mónica Sada, fundadora de UNICSKIN, recibe el Premio Empresaria de CaixaBank en la Comunidad de Madrid. | INFO@DANIPEREZFOTOGRAFIA.COM

Rumbo a la fase nacional y redes de contacto

Tras este reconocimiento, Sada representará a la Comunidad de Madrid en la fase nacional de esta décima edición, donde competirá con otras doce empresarias territoriales. La ganadora de la fase estatal asistirá a una cumbre internacional de alto nivel junto a líderes globales. Asimismo, la fundadora de UNICSKIN se incorporará a la red profesional de la Comunidad Premio Empresaria de CaixaBank en LinkedIn para fomentar el intercambio de experiencias y proyectos entre mujeres relevantes del tejido empresarial.

Una década impulsando la diversidad y el talento femenino

El Premio Empresaria cumple diez años evaluando aspectos como la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad y la creación de empleo en compañías con al menos tres años de actividad y una facturación mínima de 1,5 millones de euros. En ediciones anteriores ha premiado a referentes como Inés Juste (Grupo Juste), Lina Mascaró (Grupo Mascaró) o Sofía Osborne (Grupo Osborne).

Durante el acto, Xicu Costa, representante de CaixaBank, subrayó que historias como la de Mónica demostraban que “el liderazgo empresarial femenino no solo transforma compañías, sino que genera referentes cercanos para las nuevas generaciones”. La iniciativa se enmarca dentro de Wengage, el programa de diversidad de CaixaBank diseñado para fomentar la igualdad de oportunidades, el desarrollo profesional y el apoyo al emprendimiento femenino.