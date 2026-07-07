CaixaBank, CEOE y Cepyme movilizarán 50.000 millones para financiar empresas y pymes en 2026

CaixaBank, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han renovado su acuerdo de colaboración para impulsar la financiación del tejido empresarial español, elevando hasta los 50.000 millones de euros los recursos que pondrán a disposición de empresas y pymes durante 2026.

La incorporación de Cepyme al acuerdo supone un refuerzo de esta alianza, que alcanza el mayor volumen de financiación comprometido desde su creación hace más de una década. El convenio fue suscrito por el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.

El objetivo de la iniciativa es facilitar financiación tanto para cubrir necesidades de circulante como para inversiones a medio y largo plazo, además de apoyar proyectos de innovación, internacionalización y emprendimiento.

El acuerdo establece que, al menos, el 75% de las empresas beneficiarias serán pequeñas y medianas empresas, con el propósito de fortalecer el tejido productivo y mejorar su acceso al crédito en un contexto de transformación económica.

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, destacó que las pymes constituyen la base del desarrollo económico del país y subrayó que la entidad quiere acompañarlas en su crecimiento, facilitar su acceso a nuevos mercados y contribuir a un modelo productivo de mayor valor añadido.

La alianza ha incrementado progresivamente su capacidad de financiación desde su puesta en marcha, pasando de 11.000 millones de euros en 2015 a los 50.000 millones previstos para el ejercicio 2026.