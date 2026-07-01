De la montaña al océano: las mejores playas para exprimir el verano en Galicia

Galicia es tierra de contrastes y su mapa de playas lo demuestra cada temporada. Mientras que el litoral coruñés presume de arenales infinitos, dunas protegidas y olas perfectas para el surf, el interior de Ourense rompe esquemas con oasis fluviales en plena alta montaña equipados con parques, deportes náuticos y terrazas a pie de embalse. Dos propuestas totalmente diferentes, pero con el mismo objetivo: disfrutar del sol y el agua en entornos naturales espectaculares.

Playa de Carnota, A Coruña

Playa de Carnota, A Coruña. | Turismo de Galicia

Esta playa atlántica está situada en el municipio de Carnota, en la provincia de A Coruña, y tiene el título al ser la playa más larga de toda Galicia con más de siete kilómetros de longitud. Su nombre responde al municipio que la acoge, sirviendo como el principal atractivo geográfico de toda la zona y reuniendo a visitantes que buscan un entorno costero alejado de las grandes masificaciones urbanas.

El espacio natural destaca por su impresionante anchura, que llega a superar el kilómetro cuando la marea baja, dejando a la vista una llanura inmensa de arena blanca y extremadamente fina. Al tratarse de un entorno protegido de alto valor ecológico, la playa cuenta con un complejo de dunas y una zona de marismas conocida como los Caldebarcos, que sirve de refugio para numerosas especies de aves. El arenal está adaptado para los bañistas y cuenta con accesos cómodos a través de pasarelas de madera, además de disponer de amplias zonas de aparcamiento en sus diferentes entradas y servicio de socorrismo durante los meses de verano para garantizar la seguridad.

Aparte de ser un lugar idílico para dar paseos por la orilla y tomar el sol, la Playa de Carnota es conocida por las condiciones que ofrece para practicar deportes de viento y olas. Su orientación la convierte en un punto de encuentro habitual para los aficionados al surf, el windsurf y el kitesurf. El entorno se completa con una pasarela que permite recorrer los puntos más bonitos.

¿Cómo llegar?

En coche, el trayecto desde Ourense dura aproximadamente 2 horas. La distancia es de 164 km y la ruta más habitual te lleva por Santiago de Compostela a través de la AP-9 y la AG-56, para luego conectar con la carretera comarcal.

Playa de los Franceses, A Veiga

Playa de los Franceses, A Veiga. | Iván Remesal

Esta playa fluvial está situada en A Veiga y acaba de recibir la Bandera Azul. Su nombre tiene un origen ligado a la historia del propio municipio, ya que era el lugar de reunión favorito de los vecinos que habían emigrado a Francia en el siglo pasado.

El espacio natural se ha transformado y mejorado bastante con el tiempo, por lo que ahora mismo funciona como una playa equipada. Cuenta con una arena muy fina y limpia que resulta muy cómoda para tumbarse, y dispone de servicios esenciales como sombrillas fijas de paja, duchas públicas para quitarse el agua tras el baño y papeleras para no ensuciar el entorno. Además, hay un puesto con servicio de socorrismo durante toda la temporada alta de los meses de julio y agosto. Para los días en los que el calor aprieta con fuerza, la playa ofrece una alternativa fantástica al sol: una arboleda situada justo al lado de la arena que genera una zona con mucha sombra natural, un sitio perfecto para colocar las toallas, comer un bocadillo o descansar frescos a cubierto.

La Playa de los Franceses destaca también por las actividades náuticas. Se alquilan piraguas, un kayak o una tabla de paddle surf para pasar la tarde navegando y explorando. El entorno se completa con un parque infantil para que jueguen los más pequeños y, sobre todo, con el restaurante As Chairas. Este establecimiento, situado justo al lado del arenal, es el punto perfecto para comer, tomar algo fresco o simplemente relajarse en su terraza mientras se disfruta de unas vistas espectaculares.

¿Cómo llegar?

En coche, el trayecto desde Ourense dura aproximadamente sobre 1 hora y 20 minutos. La distancia es de 90 km tomando la carretera OU-536 en dirección a A Rúa, para luego desviarse hacia la carretera OU-112 y OU-113 en dirección A Veiga.