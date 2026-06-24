La playa escondida de agua turquesa en Galicia que triunfa en redes: "Parece Bali o Hawái"

Galicia vuelve a sorprender con uno de esos rincones secretos capaces de competir visualmente con algunos de los destinos más famosos del mundo. Un vídeo publicado por el creador de contenido GallegoViajero ha superado las 100.000 visualizaciones mostrando una pequeña cala escondida en la costa gallega que usuarios han comparado con una playa de Bali o Hawái por el color de sus aguas y su espectacular entorno natural.

"Esto no es Bali ni una isla de Hawái... es un rincón oculto en Galicia", comienza el vídeo que ha despertado la curiosidad de miles de viajeros y amantes de la naturaleza.

El lugar en cuestión es la playa de Mi Señora, una pequeña cala situada en la Punta da Robaleira, en el municipio coruñés de Cedeira. Se trata de un arenal de apenas 60 metros de longitud, rodeado de acantilados y prácticamente aislado, lo que contribuye a su carácter salvaje y a la sensación de estar descubriendo un paraíso secreto.

Una bajada solo apta para aventureros

Parte del éxito del vídeo reside en mostrar que llegar hasta la playa no resulta sencillo. Según relata el creador, el acceso implica recorrer un sendero con un fuerte desnivel y afrontar una complicada bajada ayudándose de una cuerda.

"Durante varios minutos estuve preguntándome si realmente merecía la pena el esfuerzo", explica en la publicación.

Sin embargo, la recompensa llega al final del camino: una cala de arena dorada, aguas tranquilas y cristalinas y un entorno prácticamente virgen donde el ruido del turismo masivo parece no existir.

Un paraíso escondido entre acantilados

La playa de Mi Señora es uno de los secretos mejor guardados de la costa de Ferrolterra. Su acceso a pie es considerado difícil y, de hecho, varias guías turísticas destacan que la forma más cómoda de llegar es por mar, en kayak o en una pequeña embarcación.

Además, la propia oficina de turismo de Cedeira señala que para acceder caminando es necesario atravesar el monte y descender por una zona de gran pendiente. También recuerda que la cala solo puede visitarse con marea baja, momento en el que aparecen espectaculares arcos naturales esculpidos por el mar que refuerzan su aspecto paradisíaco.

Desde este enclave se obtienen además impresionantes vistas del puerto y de la villa de Cedeira, uno de los municipios más atractivos de la costa norte gallega.