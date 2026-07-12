El motivo por el que las playas de Patos, Playa América y Panxón se quedan sin bandera azul

Las playas de Panxón, Playa América y Patos, algunas de las más concurridas por los ourensanos en la Ría de Vigo, cumplen ya siete años sin bandera azul. La situación se remonta a 2019, cuando el alcalde de Nigrán, Juan González, decidió dejar de solicitar estos distintivos tras perderlos un año antes debido a la falta de socorristas exigidos por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

El regidor ha mantenido desde entonces una postura crítica con las banderas azules, calificándolas de producto comercial. Sin embargo, estos reconocimientos continúan siendo un importante reclamo turístico para numerosos municipios costeros, que refuerzan servicios de vigilancia, limpieza y calidad ambiental para conservarlos.

Además de la cuestión de los socorristas, la calidad del agua supone otro obstáculo para recuperar los distintivos. Los últimos informes de la Consellería de Sanidade señalan que la desembocadura del río Muiños sigue registrando incidencias que alejan a algunas zonas de los estándares de excelencia exigidos por Adeac.

Baiona la recuperó

Esta situación contrasta con la estrategia de municipios cercanos como Baiona, que tras renunciar temporalmente a las banderas azules en 2020, volvió a solicitarlas al año siguiente reforzando los servicios exigidos. Actualmente mantiene varios arenales distinguidos, después de recuperar incluso la bandera azul de Ladeira en 2024.

Mientras tanto, Nigrán continúa sin optar a estos reconocimientos, una decisión que sigue generando debate sobre su impacto en la imagen turística de uno de los principales destinos de playa de Galicia. Panxón, Playa América y Patos permanecen así fuera del listado de playas con bandera azul pese a su gran afluencia de visitantes cada verano.