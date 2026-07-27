Muere una ballena varada en la playa de Sabón tras un intenso operativo de rescate en A Coruña

Una ballena varada en la playa de Sabón, en Arteixo (A Coruña), es remolcada a mar abierto antes de que perdiera la vida este lunes.

Una ballena común que quedó varada a primera hora de este lunes en la playa de Sabón, en Arteixo (A Coruña), murió pese al amplio operativo desplegado para devolverla al mar. El cetáceo, de entre 10 y 12 metros de longitud, fue localizado sobre las 8.40 horas después de que un particular alertase al 112 Galicia de su presencia en el arenal.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de Protección Civil de Arteixo, Policía Local, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y técnicos de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), que coordinaron las labores de rescate.

La operación se prolongó durante varias horas y estuvo marcada por la dificultad de las condiciones del mar, con olas de más de un metro de altura. Para desencallar al animal fue necesario utilizar eslingas y remolcarlo mar adentro con el apoyo de la embarcación Salvamar Betelgeuse, además de la colaboración de socorristas, surfistas y voluntarios.

Una vez liberado de la orilla, la ballena fue trasladada a aguas más profundas. Sin embargo, no consiguió recuperarse. Según informó Salvamento Marítimo, el cetáceo se hundió durante las maniobras de traslado. Los especialistas del CEMMA confirmaron posteriormente que el animal había fallecido.

El CEMMA descarta un ataque de orcas

En las primeras horas circularon en redes sociales diversas hipótesis que apuntaban a un posible ataque de orcas, debido a unas marcas visibles en la cola y la aleta dorsal. Sin embargo, el presidente del CEMMA, Alfredo López, rechazó esa posibilidad tras examinar al ejemplar.

Según explicó, no existían indicios compatibles con el ataque de otro animal ni con un accidente. En cambio, destacó que la ballena presentaba una extrema delgadez, un estado que podría ser compatible con una enfermedad previa y que habría provocado su debilidad.

Los expertos consideran que esa situación habría impedido al cetáceo sobrevivir incluso después de ser reintroducido en el mar. El protocolo habitual en estos casos recomienda intentar siempre la devolución al océano cuando el animal permanece con vida, aunque finalmente la maniobra no logró salvarlo.

No es un hecho aislado

La aparición de cetáceos en la costa coruñesa no es excepcional. En los últimos meses ya se habían registrado otros episodios similares, como el hallazgo de una cría de ballena en la ría de Santa Cristina y el varamiento de un ejemplar de grandes dimensiones en la playa de Oza, ambos también con un desenlace fatal.

Las causas que llevaron a esta ballena a quedar varada en la playa de Sabón todavía se desconocen, aunque los especialistas continúan analizando el caso para tratar de determinar el origen de su debilitamiento.