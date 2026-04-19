Remolcan una planeadora encallada en Porto do Son tras quedar atrapada en las rocas de As Furnas

La Salvamar Regulus de Salvamento Marítimo, durante una operación de rescate en alta mar en una imagen de archivo.

Una planeadora tuvo que ser remolcada este domingo tras encallar en las rocas de la playa de As Furnas, en el municipio coruñés de Porto do Son, en un incidente que se saldó sin heridos.

Los tres tripulantes lograron abandonar la embarcación por su propio pie tras quedar atrapados entre las piedras y no necesitaron asistencia sanitaria, según fuentes de emergencias.

El aviso fue recibido por el 112 Galicia alrededor de las 15:15 horas, lo que activó un dispositivo de rescate en el que intervino la embarcación Salvamar Regulus de Salvamento Marítimo, además de efectivos de Protección Civil y Policía Local.

Debido a que la planeadora quedó en una zona seca entre rocas, el operativo tuvo que esperar a la subida de la marea para poder realizar el remolque con seguridad. Finalmente, en torno a las 16:30 horas, la embarcación fue retirada y trasladada al puerto de la localidad, donde quedó amarrada.

El suceso se resolvió sin daños personales, aunque dejó momentos de tensión en la zona costera de As Furnas, muy concurrida en el momento del incidente.