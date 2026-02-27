Muere al caerle encima un árbol que estaba talando en O Porriño

Un hombre ha muerto al caerle encima un pino que estaba talando. El suceso ocurrió en la tarde de este viernes, 27 de febrero, en el lugar de O Casal, parroquia de San Salvador de Budiño, dentro del municipio pontevedrés.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, fue un familiar de la víctima quien, alrededor de las cinco de la tarde, llamó a los servicios de emergencia para solicitar asistencia sanitaria, ya que un pino le había caído encima mientras trabajaba en una finca de su propiedad.

Hasta el lugar se desplazó personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyos efectivos solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

También fueron movilizados la Guardia Civil, la Policía Local y miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, que acudieron tras recibir la alerta.