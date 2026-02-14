Muere un hombre en Soutomaior tras caerle encima el árbol que estaba cortando

Un hombre ha muerto tras sufrir un accidente mientras cortaba un árbol en una finca situada en el monte, en la parroquia de Soutomaior. Según ha informado el 112 Galicia, el hombre estaba utilizando una grúa para dirigir la caída del árbol que estaba talando, pero este terminó precipitándose sobre él, causándole la muerte.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, Policía Local de Redondela y voluntarios de Protección Civil de la Mancomunidad de Oitavén-Tea.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón, que falleció en el lugar del accidente. Se han iniciado los trámites correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.