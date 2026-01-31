El colapso de una antigua balsa de la mina de Monte Neme bloquea una carretera en Carballo

Maquinaria trabajando en la rotura en la balsa de la mina de Monte Neme.

La rotura de una balsa de la antigua mina de Monte Neme, ha provocado el arrastre de grandes cantidades de agua, lodo, piedras y matojos y ha terminado colapsando una carretera cercana, que permanece cortada. El reventón de la balsa está situado entre los municipios coruñeses de Malpica y Carballo afectó la carretera que conecta a Malpica con la parroquia de Razo (Carballo), en el punto que une Leiloio con Aviño.

Según ha informado el alcalde de esa localidad, Eduardo Parga, la maquinaria trabaja actualmente para abrir la vía y poder reanudar el tráfico.

Aunque no se registraron víctimas ni viviendas afectadas por el desprendimiento, los restos del vertido llegaron al mar por la zona de las playas de la ría de Malpica. | Europa Press

La rotura de la contención de la balsa provocó que el agua que contenía saliese ladera abajo. Según informaron autoridades locales y de los servicios de emergencia no se han producido más daños que las consecuencias materiales causadas por el arrastre.

Esta no es el primera vez que un hecho como este se produce en el lugar, ya en 2014 la rotura de otra balsa más próxima a las viviendas, ocasionó desperfectos cuya reparación, en la hemeroteca de la época, se cifraba en más de 100.000 euros.

Los restos del vertido llegan al mar

La Subdelegación del Gobierno ha indicado en que la balsa contenía minerales y productos contaminantes. También ha remarcado que, aunque no se registraron víctimas ni viviendas afectadas por el desprendimiento, los restos del vertido llegaron al mar por la zona de las playas de la ría de Malpica, "sin observar mortalidad".

"Están trabajando los servicios de emergencias de la Xunta, que es la que tiene las competencias en la materia", ha apuntado el subdelegado del Gobierno en A Coruña, quien atribuye la ruptura de la balsa "a las altas precipitaciones de la temporada".

"Inicialmente, parece que no existe afectación a los ecosistemas, fundamentalmente marinos. Todos los servicios de prevención autonómicos y estatales están coordinados y atentos para monitorizar la evolución de este vertido y contrarrestar los posibles daños causados al ecosistema", ha declarado el subdelegado.

Consumir agua de la tríada

Debido a lo sucedido, se ha puesto en marcha un amplio dispositivo. En él intervienen personal del Ayuntamiento de Malpica, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, personal de la Xunta de Galicia, Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia, Policía Autonómica, Bomberos de Carballo, GES de Ponteceso y Protección Civil de Bergantiños y Carballo.

Además, el personal de GALI de la Axencia Galega de Emerxencias permanece alertado por si fuese necesaria su intervención.

La central de emergencias, además de la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende Augas de Galicia, informa de que las analíticas "in situ" revelan valores normales de PH, oxígeno y conductividad en las aguas. Por precaución, se recomienda a los vecinos de la zona que consuman exclusivamente agua que proceda de la traída.

Obras de restauración en marcha

La Xunta estaba actualmente trabajando en el proyecto de regeneración de la explotación minera de Monte Neme. Fuentes del Gobierno autonómico consultadas han ratificado que la rotura se produjo en una balsa pequeña, probablemente por los efectos del temporal de los últimos días, no en el punto en el que habían comenzado las actuaciones de restauración.