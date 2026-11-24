El narcotraficante colombiano conocido como "El Coletas" ha muerto en el Hospital de La Paz, donde ingresó el lunes con pronóstico crítico tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba en el interior de un garaje comunitario del barrio madrileño de Valdebebas.

Así lo han confirmado fuentes de la investigación, que ya en la víspera apuntaron que la víctima de los disparos era este hombre colombiano de 53 años, con antecedentes por actuar como vínculo entre el narcotráfico colombiano y el gallego en España.

Los hechos ocurrieron el lunes sobre las 12,30 horas, cuando la Policía Nacional recibió el aviso sobre un posible tiroteo en las inmediaciones de la avenida José Antonio Corrales, en Valdebebas. A su llegada al lugar, los agentes encontraron en el interior de un garaje subterráneo a un hombre en estado crítico con un disparo en la cabeza.

Sanitarios del Samur-Protección Civil lo estabilizaron y trasladaron en estado crítico al Hospital de La Paz, según fuentes sanitarias. La Policía Científica y Judicial se ha hecho cargo de la investigación y busca al posible autor o autores, que abandonaron el lugar dejando allí dos armas de fuego.

Su conexión gallega quedó especialmente reflejada en la operación Destello, desarrollada en 2007, que permitió desarticular una alianza entre narcotraficantes colombianos y varios de los principales clanes de las Rías Baixas. Las investigaciones lo situaron como intermediario de la organización colombiana y vinculado a grupos como Los Charlines, Los Pasteleros y el clan de Moncho Vilaboa. Años después, en 2018, agentes del Greco Galicia lo detuvieron en Madrid a petición de la DEA estadounidense por su presunta relación con un alijo de 713 kilos de cocaína interceptado en el Caribe.