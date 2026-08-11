Muere el conductor de un camión tras volcar el vehículo en Lugo

Accidente de tráfico en el que murió el conductor de un camión en Xove.

El conductor de un camión ha muerto este martes después de que el vehículo volcara en la cuneta de la carretera LU-862, a su paso por Xove (Lugo). Los equipos de emergencia necesitaron una grúa especial para poder mover el camión y acceder a la cabina, donde localizaron al hombre ya fallecido.

El accidente se produjo pasadas las 16,00 horas, cuando el 112 Galicia comenzó a recibir las primeras llamadas de varios particulares que alertaban de que un camión había volcado en la cuneta. Los testigos no podían ver al conductor salir del vehículo, por lo que sospecharon que podía haber quedado atrapado en el interior de la cabina.

Ante esta situación, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bombeiros de Viveiro, a Protección Civil de Xove y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, los equipos de rescate comprobaron que la posición en la que había quedado el camión impedía acceder directamente a la cabina. Por este motivo, fue necesaria la intervención de un guindastre especial para poder desplazar el vehículo.

Tras realizar esta maniobra, los servicios de emergencia pudieron acceder finalmente al interior de la cabina y confirmaron el fallecimiento del conductor.

Un motorista es evacuado en helicóptero tras aparecer en una cuneta en Melide

Por otra parte, el 112 Galicia gestionó a las 15,30 horas otro aviso por un accidente en la carretera DP-4601, en la zona de Gondollín, en Melide (A Coruña). Un hombre fue localizado tendido en una cuneta junto a una motocicleta, por lo que los particulares que dieron la alerta sospecharon que había sufrido una caída.

El motorista se encontraba semiinconsciente, por lo que Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizó un helicóptero medicalizado con base en Santiago para atenderlo y trasladarlo. Finalmente, el hombre fue evacuado en la aeronave, aunque durante el traslado ya se encontraba consciente.