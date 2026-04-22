Muere un hombre de 48 años tras ser atropellado en Pontevedra por un conductor que no se detuvo
ACCIDENTE DE TRÁFICO
El atropello de un vehículo en la PO-531, a la altura del polígono de O Vao-Campañó, se salda con la muerte de un hombre de 48 años.
Un hombre de 48 años, I.F.R., con domicilio en Vigo, ha muerto a primera hora de este miércoles tras ser atropellado por un vehículo en la carretera PO-531, según han informado fuentes del 112 Galicia, la Guardia Civil y Urxencias Sanitarias 061.
El CIAE 112 Galicia recibió la llamada de un particular poco después de las 8:00 horas, en la que se alertaba de que una persona acababa de ser atropellada en el kilómetro 1,400, en la zona del polígono de O Vao-Campañó, solicitando asistencia sanitaria.
Desde Emergencias se dio aviso al 061, a la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Urxencias Sanitarias envió al lugar una ambulancia asistencial, pero pese a los esfuerzos de los profesionales, nada se pudo hacer por el peatón atropellado, que falleció en el punto.
Fuentes de la Guardia Civil han apuntado que la víctima “estaba realizando trabajos en el polígono de O Vao” y que el vehículo implicado en el atropello podría haber sido un camión, cuyo conductor no se detuvo.
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