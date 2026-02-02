Muere un hombre de 80 años tras ser atropellado por un coche en Cerdedo-Cotobade
ACCIDENTE MORTAL
Un hombre de 80 años fallece tras ser atropellado por un turismo en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade cuando cruzaba por un punto no habilitado para peatones.
Un hombre de 80 años ha fallecido este lunes tras ser atropellado por un coche en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, según han informado fuentes del 112 Galicia.
Los hechos ocurrieron pasadas las 08.15 horas, cuando el octogenario cruzaba la vía por un lugar no habilitado para peatones, a la altura del punto kilométrico 84,800. La víctima era vecino de la zona.
Fue un particular quien dio la voz de alarma al 112 al indicar que había una persona atropellada en la calzada. De inmediato, se movilizó a Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil, Protección Civil y los servicios de mantenimiento de la vía.
Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre, que falleció a consecuencia del impacto.
