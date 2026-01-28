La investigación apunta a un suicidio en el atropello mortal de Sandiás

La investigación sobre el atropello mortal ocurrido el pasado domingo en la N-525 concluyó que fue un suicidio. Así lo apuntan las fuentes consultadas por este periódico, que explican que no será considerado como accidente de tráfico. El suceso ocurrió el citado día alrededor de las 19,35 horas, a la altura de Coalloso, en el municipio de Sandiás. El peatón caminaba, pese a la oscuridad, sin hacer uso del correspondiente chaleco reflectante, lo que dificultaba que fuese percibido por los usuarios de la vía.

El conductor implicado, quien circulaba a bordo de un Volkswagen Golf se sometió a las correspondientes pruebas de alcoholemia y drogas, arrojando en ambas un resultado negativo. “Me crucé con un coche que me dio las largas para avisarme del peligro y después no lo vi, fue como si se me echase encima”. De hecho, la Central COTA había recibido llamadas previas de alertando de un peatón caminando por la zona, intentando parar a vehículos e invadiendo el carril. El que transitaba a pie por esa vía sin hacer uso de chaleco -la víctima del atropello- era José María B.F., de 43 años y vecino de la ciudad.