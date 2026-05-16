Muere un hombre tras caer mientras podaba un árbol en Paradela, Lugo

Un hombre que se encontraba realizando tareas de poda ha sido hallado muerto este pasado viernes en el municipio de Paradela. Según ha informado el 112 Galicia, sobre las 18.45 horas se recibió un aviso de la Guardia Civil solicitando ayuda para el rescate de un cuerpo en el lugar de Cabo de Vila, en la parroquia de San Martiño de Castro.

Caída desde una escalera

El hombre se habría precipitado desde una escalera mientras podaba un árbol, quedando entre la vegetación de la zona, lo que dificultó las labores de acceso al lugar.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos de Sarria, que participaron en el operativo de rescate.

Una vez en el punto, los servicios de emergencia solo pudieron certificar el fallecimiento del varón. El cuerpo será sometido a autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.