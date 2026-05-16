Muere un hombre tras caer mientras podaba un árbol en Paradela, Lugo

DOS AÑOS AL FRENTE
Rueda reivindica el cumplimiento del 87% del programa electoral de 2024
Cabo de Vila
Un hombre que se encontraba realizando tareas de poda ha sido hallado muerto este pasado viernes en el municipio de Paradela. Según ha informado el 112 Galicia, sobre las 18.45 horas se recibió un aviso de la Guardia Civil solicitando ayuda para el rescate de un cuerpo en el lugar de Cabo de Vila, en la parroquia de San Martiño de Castro.
El hombre se habría precipitado desde una escalera mientras podaba un árbol, quedando entre la vegetación de la zona, lo que dificultó las labores de acceso al lugar.
Hasta la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos de Sarria, que participaron en el operativo de rescate.
Una vez en el punto, los servicios de emergencia solo pudieron certificar el fallecimiento del varón. El cuerpo será sometido a autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DOS AÑOS AL FRENTE
Rueda reivindica el cumplimiento del 87% del programa electoral de 2024
RESCATE EN HELICÓPTERO
Muere un joven de 23 años al caer al mar por un accidente en quad en Ribadeo
Lo último
"O GALEGO, LINGUA VIVA"
Un sevillano gaña o concurso de relatos en galego de Parada de Sil
HISTORIAS INCREÍBLES
Que la guerra quede en solfa y vuelva la primavera
VÍA DE SERVICIO
Periodistas incómodos
A MESA Y MANTELES
Emilia Pardo Bazán y la comensalía