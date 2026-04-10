Muere un hombre tras caer al río a su paso por Dumbría, A Coruña

Un hombre ha muerto esta tarde tras caer al cauce de un río a su paso por la parroquia de Olveiroa, en el municipio de Dumbría. El aviso se recibió en el 112 Galicia a las 18:10 horas, cuando un particular alertó de la caída de una persona al río e indicó que, por los signos observados, podría encontrarse ya fallecida.

El Centro de Atención ás Emerxencias movilizó de inmediato al 061-Galicia, a los Bomberos de Cee, a la Guardia Civil y a efectivos de Protección Civil de la zona.

Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, los servicios desplazados al lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.