Muere un hombre en el incendio de una vivienda en Foz
LOCALIZADO TRAS LA EXTINCIÓN
Muere una persona en un incendio declarado en una vivienda de Foz, en la avenida do Viveiro. Los bomberos localizaron a la víctima en el interior tras extinguir las llamas
Una persona ha perdido la vida este jueves tras producirse un incendio en una vivienda ubicada en la avenida do Viveiro, en la localidad lucense de Foz.
Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 22.00 horas, cuando varias personas reportaron un incendio en una vivienda en la zona del barrio de Marzán. En esta comunicación, los alertantes explicaron que podría haber una persona dentro, aunque no pudieron confirmarlo en ese momento.
Con esta información, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Barreiros y Viveiro y de la Guardia Civil. También se informó a los voluntarios de Protección Civil de Foz.
Poco después de las 23.00 horas, los bomberos informaron de que tenían el incendio bajo control. Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.
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