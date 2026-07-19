Muere un hombre en Lugo al salirse de la vía con su coche y precipitarse por un desnivel

Un hombre de 64 años ha muerto este domingo en un accidente de tráfico registrado en el municipio lucense de Trabada, después de que el turismo que conducía se saliera de la vía y se precipitara por un desnivel de unos cinco metros, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro tuvo lugar a las 10.09 horas en el kilómetro 1,400 de la carretera LU-P-6104, que comunica el núcleo de Trabada con la localidad asturiana de San Tirso de Abres. Por causas que se investigan, el vehículo se salió de la calzada por el margen derecho, perdió el control y terminó cayendo por un terraplén, lo que provocó un fuerte impacto.

El fallecido era el único ocupante del vehículo. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar del accidente, ya no pudieron hacer nada por salvar su vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que se hicieron cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la salida de vía, así como los servicios de emergencia movilizados tras recibir el aviso.

Este nuevo accidente mortal vuelve a poner el foco en la siniestralidad en las carreteras gallegas, especialmente en vías secundarias, donde las salidas de vía continúan siendo una de las principales causas de los accidentes con consecuencias más graves.