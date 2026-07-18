Mueren dos personas y cuatro resultan heridas de gravedad en una colisión frontal en O Porriño

Una mujer de 68 años y un hombre de 62 mueren en un accidente de tráfico en O Porriño (Pontevedra)

Dos personas han muerto en la tarde de este viernes en un accidente de tráfico registrado en el municipio pontevedrés de O Porriño, tras una colisión frontal entre dos turismos ocurrida en el kilómetro 2 de la carretera PO-510. El siniestro se produjo en torno a las 15.00 horas, según informaron la Guardia Civil y el 112 Galicia.

Las víctimas mortales son una mujer de 68 años y un hombre de 62, ambos vecinos de Salvaterra de Miño. Se trata de dos hermanos, según fuentes consultadas. La mujer conducía un Kia, mientras que el hombre viajaba como acompañante.

Como consecuencia de la violencia del impacto, ambos quedaron atrapados en el interior del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos del Baixo Miño para excarcelarlos. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, los dos fallecieron a causa de las graves lesiones sufridas.

En el otro turismo implicado, un Mercedes, viajaban cuatro personas, que resultaron heridas de diversa gravedad. Una de ellas tuvo que ser evacuada en helicóptero medicalizado del 061 debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el resto fueron trasladadas por los servicios sanitarios para recibir atención médica.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos del Baixo Miño, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de O Porriño, que coordinaron las labores de rescate y la atención a los afectados.

Durante la intervención de los equipos de emergencia y la retirada de los vehículos siniestrados, la PO-510 permaneció cerrada al tráfico, lo que obligó a interrumpir la circulación en la zona. Una vez finalizados los trabajos y garantizadas las condiciones de seguridad, la vía quedó reabierta.

La Guardia Civil de Tráfico mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión frontal y determinar las causas del accidente.