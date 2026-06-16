Muere un hombre en un accidente con un tractor mientras desbrozaba una finca en Carballo

Imagen de archivo de un tractor en una finca

Un hombre ha muerto este lunes en el municipio de Carballo (A Coruña) tras sufrir un accidente con el tractor que manejaba mientras realizaba labores de desbroce en una finca.

El aviso fue recibido por el 112 Galicia alrededor de las 21:00 horas, cuando un particular alertó de que una persona había quedado atrapada tras el accidente en una finca situada en A Redonda, en la parroquia de Sambade.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Carballo, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, que participaron en el dispositivo de emergencia.

Una vez en el punto del suceso, los bomberos confirmaron que el varón se encontraba atrapado y procedieron a su liberación, aunque únicamente pudieron certificar su fallecimiento.