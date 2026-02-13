Una colisión frontal deja una mujer muerta y un herido grave en Curtis

Una mujer falleció y un hombre resultó herido de gravedad este viernes tras una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 671 de la N-634, a su paso por la parroquia de Fisteus, en Curtis (A Coruña), según informó el 112 Galicia.

El accidente ocurrió sobre las 15:30 horas, y de inmediato se movilizaron efectivos del GES de Curtis, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Betanzos, Protección Civil y servicios sanitarios del 061, además de mantenimiento de la vía. La víctima, identificada como M. P. D. C., residente en Santiago de Compostela, falleció en el lugar, mientras que el conductor del otro vehículo fue atendido en el punto y trasladado a un centro hospitalario por heridas graves.

Las primeras hipótesis apuntan a que una granizada caída en ese momento pudo haber contribuido al accidente. Mientras se retiran los vehículos, un carril permanece cortado y la Guardia Civil investiga las causas y regula el tráfico en la vía.

El siniestro se suma al balance trágico de seguridad vial en A Coruña, que hasta mediados de febrero registra ya dos víctimas mortales este año, ambas peatones.