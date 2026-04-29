Muere un joven de 18 años tras aparecer herido después de una pelea en el río Os Gafos en Pontevedra

Un joven de 18 años murió en la tarde de este martes en Pontevedra tras ser hallado en estado grave en el río Os Gafos, después de una supuesta discusión con otro varón menor de edad.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 20.00 horas, a la altura de la calle Rosalía de Castro, cuando varios particulares alertaron al 112 Galicia al ver al joven herido tras ser rescatado del agua. Los testigos también señalaron que previamente se habría producido una pelea en la zona.

Los servicios sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito y lo trasladaron a un centro hospitalario, donde finalmente falleció.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que, por el momento, no hay detenidos, aunque sí ha sido identificado un menor que se encontraba con la víctima y que habría reconocido que ambos discutieron minutos antes.

La investigación continúa abierta y los agentes analizan las cámaras de seguridad del entorno, a la espera de los resultados de la autopsia. Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.