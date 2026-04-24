Muere un hombre tras un accidente con un tractor en Viana do Bolo

Un hombre ha muerto este viernes tras sufrir un accidente con un tractor en una pista de tierra situada en el lugar de Bouza, en Pexeiros (Viana do Bolo).

Según informó el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al 112 Galicia, el siniestro se produjo minutos antes de las 19:00 horas. Desde un primer momento, los alertantes ya advertían de que el implicado podía estar fallecido.

A la llegada de los equipos de emergencia, el hombre se encontraba atrapado por una rueda del vehículo agrícola, por lo que fue necesaria la intervención de los servicios de rescate para proceder a su liberación. Finalmente, solo se pudo confirmar su fallecimiento.

En el operativo participaron, además del personal sanitario, efectivos del GES de A Gudiña, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Viana do Bolo.