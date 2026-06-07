Muere un joven de 29 años en un accidente en Ponte Caldelas y deja grave al copiloto

Un joven de 29 años, vecino de Soutomaior, ha fallecido en un accidente en Ponte Caldelas, por el que su único acompañante se encuentra en estado grave. El coche chocó contra un árbol y cayó por un pequeño terraplén, según ha informado el 112 Galicia.

El accidente ocurrió en torno a las 23.20 horas del sábado a la altura del kilómetro 7 de la PO-244. Al tener conocimiento del suceso, la central de emergencias informó al 061, a los Bomberos de O Morrazo y a la Guardia Civil de Tráfico.

No fue necesario utilizar material de excarcelación para liberar a los implicados. Sin embargo, uno de ellos falleció y el otro ocupante del turismo fue evacuado al hospital por el personal sanitario. Actualmente, está herido de gravedad, ha indicado el Instituto Armado.