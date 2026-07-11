ACCIDENTE DE TRÁFICO MORTAL
Muere un joven motorista tras chocar contra un muro en Vilalba
ACCIDENTE DE TRÁFICO MORTAL
Un motorista murió este viernes en Vilalba tras sufrir un accidente de tráfico en la Rúa de Plácido Peña, a la altura del número 107, según informó la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA).
Por causas que se investigan, la motocicleta que conducía el joven impactó contra un muro, provocándole heridas de extrema gravedad. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer por salvar su vida.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil, miembros de la Policía Local de Vilalba, además de los Bomberos y Protección Civil del municipio. Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
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