Muere una menor tras caer de un camión durante las celebraciones por la victoria de Francia en el Mundial

Una adolescente de 17 años ha muerto en la madrugada de este viernes en la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, en el norte del país, tras sufrir un accidente durante las celebraciones por la victoria de Francia frente a Marruecos en los cuartos de final del Mundial de fútbol.

Según informa el diario La Voix du Nord, la joven se había subido a la parte trasera de un camión que participaba en los festejos cuando cayó al suelo y fue atropellada por el propio vehículo. Los servicios de emergencia desplazados al lugar solo pudieron certificar su fallecimiento.

El conductor del camión fue detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del suceso. Además, varias personas que presenciaron el accidente tuvieron que recibir asistencia psicológica y sanitaria por parte de los equipos de emergencia.

Las celebraciones comenzaron tras el triunfo de la selección francesa por 2-0 ante Marruecos en el encuentro disputado en el Gillette Stadium de Boston, resultado que clasificó a Francia para las semifinales del torneo.

El combinado galo espera ahora rival, que saldrá del enfrentamiento entre España y Bélgica.