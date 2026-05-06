Muere Ted Turner, el legendario fundador de la CNN que revolucionó la televisión moderna, tras una larga enfermedad

Ted Turner, el magnate que transformó para siempre el panorama informativo, ha muerto este miércoles, 6 de mayo, a los 87 años, según ha confirmado su compañía, Turner Enterprises, a través de un comunicado.

Su gran hito llegó el 1 de junio de 1980, cuando lanzó la CNN. Al crear la primera cadena de noticias por cable con emisión ininterrumpida las 24 horas del día, Turner revolucionó la industria de los medios de comunicación a nivel mundial. El rotundo éxito de este proyecto cimentó las bases de Turner Broadcasting, un imperio mediático que dio vida a canales tan icónicos como TNT, Cartoon Network, Turner Classic Movies, Headline News y CNN International.

Más allá de la televisión: filantropía, deporte y conservación

La figura de Turner trascendió el ámbito empresarial. Fue propietario del equipo de béisbol de los Atlanta Braves y un regatista de prestigio internacional. Destacó también por su profundo compromiso social y medioambiental: impulsó la Fundación de las Naciones Unidas, militó activamente a favor del desarme nuclear mundial y se convirtió en uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos. Llegó a poseer cerca de 708.200 hectáreas repartidas por Nuevo México, Dakota del Sur, Nebraska y Montana, estableciendo en este último estado la sede de un vasto proyecto dedicado a la cría de bisontes.

La evolución de un imperio y su contexto político actual

A nivel corporativo, su conglomerado no dejó de mutar. En los años noventa integró Castle Rock Entertainment y New Line Cinema, y en 1996 se fusionó con Time Warner Inc. Cinco años después, en 2001, la compañía se unió a AOL para formar AOL Time Warner. Con el paso del tiempo, el grupo recuperó el nombre de Time Warner y, más tarde, se acabó integrando con Discovery.

Recientemente, el conglomerado ha vuelto a ser el centro de atención empresarial y política. Hace apenas unas semanas, la junta de Warner-Discovery dio luz verde a la compra de Paramount por 94.000 millones de dólares. Este movimiento, liderado por los dueños de Paramount —con David Ellison (hijo de Larry Ellison, fundador de Oracle) a la cabeza—, ha sido interpretado por algunos sectores como una estrategia del entorno del presidente Donald Trump para someter la línea editorial de la CNN a sus intereses mediáticos.

Retiro y últimos años

Ted Turner llevaba décadas desvinculado de la gestión de su imperio; se jubiló en 2003 y abandonó la junta directiva de forma definitiva en 2005. Su vida pública se apagó en 2018 cuando, a punto de cumplir 80 años, anunció que había sido diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno neurológico progresivo que lo mantuvo alejado de los focos hasta el final de sus días.