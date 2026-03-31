Muere una mariscadora en Porto do Son tras ser arrastrada por un golpe de mar

Una percebeira de 54 años ha fallecido en la mañana de este martes mientras faenaba en la costa de Baroña, en el municipio de Porto do Son, tras ser arrastrada por un fuerte golpe de mar. El suceso ha consternado a la comunidad marinera local.

El cuerpo de la mujer, socia experimentada de la cofradía de pescadores de Porto do Son, fue rescatado por una embarcación pesquera y trasladado al puerto más cercano. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Guardacostas y servicios de urgencias sanitarias.

La Axencia Galega de Emerxencias apunta que, aunque se baraja un golpe de mar como causa del accidente, todavía no hay confirmación oficial. La tragedia pone de relieve los riesgos constantes que enfrentan los mariscadores y mariscadoras en la ría de A Coruña.