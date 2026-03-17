Rescatados seis tripulantes de un pesquero hundido en la ría de Muros-Noia

Seis tripulantes de un pesquero fueron rescatados este martes en buen estado tras el hundimiento de la embarcación a la entrada de la ría de Muros-Noia. La alerta saltó sobre las 08:30 horas, cuando otro barco en la zona, el Do Mar con base en Porto do Son, logró sacar del agua a los marineros.

Hasta el lugar se movilizó la Salvamar Regulus, que trasladó a los seis tripulantes, algo nerviosos por el suceso, al puerto de Porto do Son, donde les esperaba una ambulancia.

El 112 Galicia informó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio de Gardacostas de Galicia para coordinar la asistencia y garantizar la seguridad de los afectados.

El rápido rescate y la coordinación entre los servicios de emergencias evitaron que se produjeran daños mayores, y todos los tripulantes se encuentran ya fuera de peligro.