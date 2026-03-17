Rescatados seis tripulantes de un pesquero hundido en la ría de Muros-Noia

RESCATE MARÍTIMO

Seis tripulantes de un pesquero hundido en la ría de Muros-Noia fueron rescatados en buen estado gracias a la intervención de Salvamento Marítimo y otro barco presente en la zona

La Salvamar Regulus de Salvamento Marítimo, durante una operación de rescate en alta mar.
La Salvamar Regulus de Salvamento Marítimo, durante una operación de rescate en alta mar. | Europa Press

Seis tripulantes de un pesquero fueron rescatados este martes en buen estado tras el hundimiento de la embarcación a la entrada de la ría de Muros-Noia. La alerta saltó sobre las 08:30 horas, cuando otro barco en la zona, el Do Mar con base en Porto do Son, logró sacar del agua a los marineros.

Hasta el lugar se movilizó la Salvamar Regulus, que trasladó a los seis tripulantes, algo nerviosos por el suceso, al puerto de Porto do Son, donde les esperaba una ambulancia.

El 112 Galicia informó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio de Gardacostas de Galicia para coordinar la asistencia y garantizar la seguridad de los afectados.

El rápido rescate y la coordinación entre los servicios de emergencias evitaron que se produjeran daños mayores, y todos los tripulantes se encuentran ya fuera de peligro.

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