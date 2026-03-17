Rescatados seis tripulantes de un pesquero hundido en la ría de Muros-Noia
RESCATE MARÍTIMO
Seis tripulantes de un pesquero hundido en la ría de Muros-Noia fueron rescatados en buen estado gracias a la intervención de Salvamento Marítimo y otro barco presente en la zona
Seis tripulantes de un pesquero fueron rescatados este martes en buen estado tras el hundimiento de la embarcación a la entrada de la ría de Muros-Noia. La alerta saltó sobre las 08:30 horas, cuando otro barco en la zona, el Do Mar con base en Porto do Son, logró sacar del agua a los marineros.
Hasta el lugar se movilizó la Salvamar Regulus, que trasladó a los seis tripulantes, algo nerviosos por el suceso, al puerto de Porto do Son, donde les esperaba una ambulancia.
El 112 Galicia informó al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio de Gardacostas de Galicia para coordinar la asistencia y garantizar la seguridad de los afectados.
El rápido rescate y la coordinación entre los servicios de emergencias evitaron que se produjeran daños mayores, y todos los tripulantes se encuentran ya fuera de peligro.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
9 MILLONES DE CITAS EN LA APP
La Xunta inicia la tramitación de la futura ley de transformación digital del Sergas
Lo último
PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
El Partido Popular lleva al Congreso el endurecimiento de la prisión permanente revisable