Muere un motorista de 25 años tras perder el control y salirse de la vía en Cerdedo-Cotobade

Un joven de 25 años ha muerto y su acompañante ha resultado herida grave este sábado tras sufrir una salida de vía con la motocicleta en la que viajaban a su paso por el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade. El accidente se produjo a las 17,19 horas, en el punto kilométrico 5,150 de la carretera PO-235, en sentido creciente, a la altura de la parroquia de Augasantas.

Por causas que todavía se desconocen, el conductor de la motocicleta perdió el control del vehículo y se salió de la vía. Según ha informado el 112 Galicia, la llamada de alerta se recibió pasadas las 17.00 horas a través de un particular, que avisó de un accidente en este punto de la carretera. A bordo de la motocicleta viajaban dos personas, que cayeron sobre la vía tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazó un helicóptero medicalizado de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 con base en Santiago. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor, mientras que su acompañante, de 24 años, resultó herida grave y fue trasladada para recibir atención médica. Según los datos facilitados, ambos ocupantes eran vecinos de Bueu.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro.