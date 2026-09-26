🔴 Directo | El COB arranca la temporada y se enfrenta al Tizona en el Pazo
MINUTO A MINUTO
El COB comienza la temporada en el Pazo. El equipo entrenado por Moncho López se enfrenta al Tizona en un partido entre dos equipos renovados en busca de aspirar a los objetivos más altos.
La temporada de baloncesto está de vuelta. La Primera FEB arranca este fin de semana y el COB vuelve a la acción. El conjunto entrenado por Moncho López se enfrenta al Tizona en el primer partido en el Pazo.
Los ourensanos comienzan la temporada con solo cuatro jugadores de la temporada anterior y muchas caras nuevas. Enfrente un equipo que logró salvarse y que también se reforzó para aspirar a play offs.
Sigue toda la acción del debut cobista, minuto a minuto, de la temporada desde las 19:00 horas con La Región
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