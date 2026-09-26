DIRECTO
COB- Tizona (16-10)

🔴 Directo | El COB arranca la temporada y se enfrenta al Tizona en el Pazo

MINUTO A MINUTO

El COB comienza la temporada en el Pazo. El equipo entrenado por Moncho López se enfrenta al Tizona en un partido entre dos equipos renovados en busca de aspirar a los objetivos más altos.

🔴 Directo | El COB arranca la temporada y se enfrenta al Tizona en el Pazo
🔴 Directo | El COB arranca la temporada y se enfrenta al Tizona en el Pazo | La Región
Jorge Ron
Jorge Ron
Publicado: 26 sep 2026 - 18:45 Actualizado: 26 sep 2026 - 19:05

La temporada de baloncesto está de vuelta. La Primera FEB arranca este fin de semana y el COB vuelve a la acción. El conjunto entrenado por Moncho López se enfrenta al Tizona en el primer partido en el Pazo.

Los ourensanos comienzan la temporada con solo cuatro jugadores de la temporada anterior y muchas caras nuevas. Enfrente un equipo que logró salvarse y que también se reforzó para aspirar a play offs.

Sigue toda la acción del debut cobista, minuto a minuto, de la temporada desde las 19:00 horas con La Región

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats