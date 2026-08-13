Muere un motorista de 47 años tras sufrir una salida de vía en Vigo

La víctima era vecino de Redondela y circulaba en una Honda CBR 600 en dirección a la salida de Vigo.

Un motorista de 47 años murió anoche en Vigo tras sufrir un accidente de tráfico en la rotonda de la avenida del Aeropuerto con Camiño das Patas. El siniestro se produjo alrededor de las 22:59 horas, cuando la motocicleta que conducía se salió de la vía y cayó al suelo.

La moto accidentada en el aeropuerto de Peinador. | Alberte

Según fuentes de la Policía Local de Vigo, el motorista sufrió un violento impacto como consecuencia de la caída y falleció en el lugar del accidente. La víctima era vecino de Redondela y circulaba en una Honda CBR 600 en dirección a la salida de la ciudad. Las mismas fuentes señalaron que no hubo ningún otro vehículo implicado en el siniestro.

La Policía Local mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la salida de vía. El atestado policial ha sido remitido a la Sección 7 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, que se encontraba en funciones de guardia.