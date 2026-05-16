Muere un motorista en un accidente de tráfico al chocar contra una furgoneta a las afueras de A Coruña

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SAMOEDO, SADA
Un motorista murió este sábado en Sada después de colisionar la moto que conducía contra una furgoneta en la carretera DP-0812. Según informó el 112 Galicia, el accidente se produjo en el kilómetro 1 aproximadamente, en la zona de Samoedo, y el aviso se recibió cuando pasaban diez minutos de las 12.00 horas.
La alerta fue dada tanto por personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 como por un familiar del conductor de la furgoneta implicada en el siniestro. El alertante indicó que la víctima se encontraba totalmente accesible.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, aunque finalmente no pudieron hacer nada por salvar la vida del motorista.
El 112 Galicia movilizó además a agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Bomberos de Betanzos y personal de mantenimiento de la vía.
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