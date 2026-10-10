Muere un motorista tras un choque contra un tractor en Dozón

Un trágico accidente de tráfico se ha saldado con la muerte de un motorista, vecino de Caldas de Reis de 52 años, en el municipio pontevedrés de Dozón. El siniestro ocurrió sobre las 16:25 horas en la carretera N-525, a la altura del kilómetro 274, en la parroquia de Bidueiros, tras producirse una colisión entre una motocicleta y un tractor.

Un motorista de 52 años fallece en una colisión contra un tractor en Dozón (Pontevedra). | Guardia Civil

Un particular contactó con el 112 Galicia para alertar del accidente y solicitar asistencia sanitaria urgente para el motorista, que, según indicó, había resultado gravemente herido y había salido despedido tras el impacto.

Desde la sala de operaciones del 112 Galicia se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó un helicóptero medicalizado hasta el lugar del siniestro. También fueron alertados los Bombeiros do Deza, el GES de Lalín y la Guardia Civil de Tráfico.

A pesar del amplio despliegue de los servicios de emergencia, nada se pudo hacer por salvar la vida del motorista, que falleció en el lugar del accidente.

Otra movilización de medios aéreos en Calvos de Randín

Los servicios de emergencia también tuvieron que intervenir en otro aviso registrado en Calvos de Randín, concretamente en la zona de Rubiás dos Mixtos, a raíz de la caída de una persona en plena vía pública. Debido a lo ocurrido, los equipos sanitarios valoraron la situación y activaron la movilización de un helicóptero medicalizado. No obstante, y a pesar del despliegue aéreo inicial, el afectado terminó siendo trasladado para recibir atención hospitalaria a bordo de una ambulancia.