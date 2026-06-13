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Muere un motorista tras sufrir una salida de vía en la N-550, en Redondela

ACCIDENTE DE TRÁFICO

El accidente ocurrió de madrugada en la N-550, a la altura de Redondela, y pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia solo se pudo confirmar la muerte del conductor.

Ambulancia del 061 Galicia.
Ambulancia del 061 Galicia. | Europa Press

Un motorista ha muerto en la noche del viernes tras sufrir una salida de vía con su vehículo en el Camiño de Fortóns, en la carretera N-550, a la altura del municipio pontevedrés de Redondela, pasadas las 23,00 horas.

Según ha informado el 112 Galicia, el aviso del suceso se recibió a través de un particular, lo que permitió activar de inmediato un operativo de emergencia con la intervención de distintos servicios.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, que a su llegada comprobaron el grave estado del motorista. También acudieron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Guardia Civil de Tráfico, que colaboraron en la asistencia y regulación de la zona.

Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, solo se pudo confirmar el fallecimiento del motorista en el punto del siniestro.

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