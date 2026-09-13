Muere un motorista tras sufrir una salida de vía en Carnota
AC-400
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 87 pasadas las 21:40 horas del sábado y los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento en el lugar.
Un motorista ha fallecido este sábado tras sufrir una salida de vía pasadas las 21:40 horas en el kilómetro 87 de la carretera AC-400, a su paso por Carnota, en A Coruña.
Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular quien dio la voz de alarma tras localizar la motocicleta accidentada fuera de la calzada con el conductor tendido junto al vehículo precisando asistencia sanitaria urgente.
El Centro Integrado de Atención a las Emergencias solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los efectivos del GES de Muros. Sin embargo, una vez desplazados en el punto, los profesionales sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del conductor.
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