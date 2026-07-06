Muere un motorista y tres personas resultan heridas por una colisión en A Coruña

Un motorista ha muerto este domingo en As Pontes tras sufrir un accidente en una rotonda situada en el kilómetro 0 de la AC-101. También este domingo, tres personas han resultado heridas en otro accidente registrado en Malpica.

El 112 Galicia ha informado de ambos sucesos en su boletín informativo. En el caso de As Pontes, fue un particular quien alertó poco antes de las 18,30 horas de que la persona permanecía inconsciente. Hasta el lugar se desplazaron profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de As Pontes.

Finalmente, y pese a los esfuerzos de los sanitarios por reanimarlo, solo se pudo confirmar su fallecimiento. Por otra parte, tres personas tuvieron que ser trasladadas tras una colisión entre tres vehículos en Malpica de Bergantiños. Una de ellas tuvo que ser excarcelada por los bomberos.

Según ha indicado el 112, poco antes de las 17,30 horas fueron informados del accidente. Tres vehículos colisionaron en el kilómetro 6 de la AC-418, en Leiloio (Malpica de Bergantiños). Uno de los turismos acabó volcado y, en su interior, una persona permanecía atrapada.

Hasta allí acudieron profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico, de los bomberos de Carballo, del GES de Ponteceso y voluntarios de Protección Civil de Malpica. Los bomberos lograron liberar a la persona atrapada, que se encontraba consciente. Finalmente, tres de los implicados fueron trasladados por los servicios sanitarios.

Accidente en Vila de Cruces

También este domingo se registró otro accidente en Vila de Cruces, donde los bomberos do Deza rescataron a dos personas de un coche que se salió de la vía en el lugar de A Baiuca, en San Pedro de Losón. El suceso tuvo lugar sobre las 17,30 horas, cuando un particular alertó de que había personas incapaces de salir del vehículo, que había quedado volcado lateralmente.