Una vecina del lugar de Pazo, en San Pedro de Losón (Vila de Cruces), ha fallecido a media tarde de este martes. La mujer, Laura Espigó, había acudido a una finca para limpiar un pozo en el que bebía el ganado de la familia, cayó al interior de la estructura y no logró salir. Ante su tardanza en regresar a casa, un familiar salió a buscarla y la halló ya sin vida.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia. El fallecimiento ha provocado una profunda consternación en la parroquia, al tratarse de una familia muy conocida tanto en Vila de Cruces como en Lalín, localidad donde había nacido.

Laura Espigó había figurado en la candidatura del PP de Vila de Cruces a las elecciones municipales de 2023 y desempeñó su labor en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) del ayuntamiento.