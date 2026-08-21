Muere una mujer de 68 años tras sufrir una indisposición en la playa de Lago, en Camariñas

Una mujer de 68 años falleció este jueves en la playa de Lago, en Camariñas (A Coruña), después de sufrir una indisposición cuando se encontraba en el agua y tener dificultades para salir del mar.

El suceso se produjo sobre las 17:30 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia al observar que una mujer tenía problemas para abandonar el agua. Varias personas que se encontraban en el arenal acudieron en su auxilio, lograron sacarla del agua y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación.

Hasta el lugar se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, además de efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Servizo de Gardacostas de Galicia y Protección Civil de Camariñas. Los profesionales sanitarios continuaron con las maniobras de reanimación, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La víctima, vecina de Camariñas y jubilada, falleció finalmente en el propio arenal. La playa de Lago, situada cerca del campo de fútbol Vicente Carril, no cuenta con servicio de socorrismo.

Este es el tercer fallecimiento registrado este verano en arenales de la Costa da Morte tras sufrir una indisposición en el agua. En junio murió una mujer de 71 años en la playa de O Ézaro, en Dumbría, mientras que en julio perdió la vida un hombre de 79 años en la playa de Arou, también en Camariñas.